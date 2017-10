Talán kicsit elhamarkodott a kijelentés, de az eddig látott anyagok alapján már most imádjuk Cate Blanchett-et a Thor: Ragnarök főgonosza, Hela szerepében, a most érkezett színfalak mögött videó pedig épp az ő karakterével foglalkozik.

A videóban Taika Waititi rendező szerint Blanchett nemes egyszerűséggel “lerombolja a tipikus gonoszok fogalmát”, Chris Hemsworth pedig elárulja, hogy bár számtalanszor bújt már Thor szerepébe, nagyon izgatott volt, hogy Cate Blanchett-tel dolgozhat együtt.

A Marvel a főgonoszokat illetően az elmúlt időkben nem igazán tudott kiemelkedő karaktert felmutatni, úgy tűnik azonban, hogy Hela-val sikerül végre ezen a fronton is fejlődést felmutatni – mind a színészi kvalitásokat, mind az aktuális főellenség képességeit illetően.

Nem sokkal a videót követően egy igen vicces jelenet is érkezett, amelyben a Thor vs Hulk összecsapás kezdő jelenetét láthatjuk, amelyben a Thor a körülményektől függetlenül kitörő örömmel üdvözli halottnak hitt barátját, Hulk-ot, és mesélni kezd neki arról, mi történt vele az elmúlt napokban.

Thor: Ragnarök film klip