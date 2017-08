A Warner Bros. három rövidfilmet készített a Szárnyas fejvadász 2049-hoz, amelyek

azt hivatottak nekünk nagy vonalakban bemutatni, mi történt a 2019 és 2049 között eltelt 30 évben, azaz az eredeti film és a folytatása közti időszakban.

Az első ezek közül a rövidfilmek közül most meg is érkezett, és 2036-ba repít minket.

Egy korábbi közzétett timeline videóból kiderült, hogy 2022-ben egy óriási EMP robbanás történt a nyugati parton, ami hosszú hetekre áram nélkül hagyta a városokat, melyeknek teljesen összeomlott a gazdasága és komoly problémáik támadtak az élelmezéssel. A robbanás felelősségét a kormány a replikánsokra hárította, és azonnali hatállyal be is tiltotta mindennemű replikáns technológia gyártását.

2025-ben Niander Wallace (Jared Leto) megoldást talált a éhezésre, majd ezt követően, immár a Tyrell Corporation vezetőjeként a replikánsok egy új generációját fejlesztette ki, melyek engedelmesebbek és könnyebben irányíthatóak a korábbi modelleknél.

Kb, itt kapcsolódunk most be a történetbe, azt láthatjuk, amint Wallace meglehetősen drámai eszközökkel igyekszik meggyőzni az ellenőrző bizottság tagjait, hogy oldják fel a tilalmat.

A rövidfilmet Luke Scott rendezte.