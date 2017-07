Nézd meg a Nyomd, bébi, nyomd első 6 percét!

A Columbia Pictures közzétette a nyári sikerfilmjük, a Nyomd, bébi, nyomd című, Edgar Wright írta-rendezte (Haláli hullák hajnala, Vaskabátok, Világvége, Scott Pilgrim vs World) akció-musical első 6 percét! Most megnézheted – vagy ha már láttad, felelevenítheted! -, hogy mitől olyan nagy szám ez a film! Az eredeti címen Baby Driverként futó alkotást mi is méltattuk, egyenesen a Kaliforniai álom és a Drive – Gázt! összeházasításának titulálva. Nem tökéletes alkotás, az utolsó 20 perce meg csaknem felejthető moralizálásba fullad, de még így is a nyár egyik meglepetésfilmje!