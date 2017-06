Nézd meg a District 9 rendezőjének rövidfilmjét!

Neill Blomkamp (District 9, Elysium), miután belefáradt a Chappie buktájába és az Alien 5. megvalósításának szélmalomharcába, új projektbe menekült: megunva Hollywood nagyipari méreteket öltő, futószalagos tömegigény-kielégítését, kísérleti rövidfilmek gyártásába kezdett. A cél a kreativitást zászlajára tűző önmegvalósítás, ennek egyik végeredményét láthatjátok most! Még három rövidfilm van a rendező tarsolyában, amelyeket hamarosan szintén közread a youtube-on, és reméli, hogy sikerül valamelyikhez mecénást találva mozifilmmé fejleszteni!

Az első kisfilm a District 9-ra erősen hajaz: idegen lények érkeztek a Földre, ám ezúttal – mily eredeti! – gyarmatosító szándékkal. Elkezdik terraformálni bolygónkat, minket pedig módszeresen kiirtani. Lázadók kis csoportja próbál szembeszállni a látszólag elkerülhetetlennel, ám az idegenek amellett, hogy technikailag sokkal fejlettebbek nálunk, a gondolataink közé is be tudnak férkőzni! Nekem egyből Steven Spielberg Éghasadás (Falling Skyes) című televíziós sorozata ugrott be, a kreativitás és a Blomkamp-i eredetiség inkább a megvalósításban érhető tetten! Mindenesetre örömmel üdvözöljük, hogy a rendező visszatér a District 9-i vonalra, ez határozottan jól áll neki, ahogy a rövidfilmjének Sigourney Weaver!

Kérdés: Megnéznétek a fenti videóból egy két órás változatot?