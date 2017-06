Neill Blomkamp újabb kísérleti rövidfilmje – Firebase

Tegnap napvilágot látott Neill Blomkamp, a District 9, az Elysium és a Chappie rendezőjének újabb kísérleti rövidfilmje, amellyel filmes ötleteihez keres támogatókat. Miután Ridley Scott megtorpedózta a Blomkamp által felvázolt Alien 5 projektjét, a rendező berágott, hátat fordított a folytatásoknak, és megalapította a kizárólag egyedi ötleteket felkaroló Oats Studios-t. A Firebase néven futó alkotás, akárcsak az előző videója, a Rakka, állkoppantó látvánnyal hódít, a történet pedig a 30 fokos hőségben is borzongásra készteti a nézőt. A film helyszíne a ’70-es évek Vietnam-ja, ahol rettentő fura dolgok zajlanak a dzsungelháború közepén. Előre jelezzük, hogy helyenként naturalista, már-már gore megoldásokkal sokkol a film, ezért erős idegzetűeknek javasolt a megtekintése! Nem tudom, ki hogy van vele, de én ezt a projektjét is szívesen megnézném jobban kibontva szélesvásznon, úgyhogy ha megadna egy bankszámlaszámot, már menne is az utalás! Ti mit szólnátok egy közösségi finanszírozású Blomkamp-játékfilmhez?

A korábbi kisfilmet itt nézhetitek meg!