A Russo testvérek jelen pillanatban is keményen dolgoznak a Bosszúállók 3 és 4 forgatásán, ami várhatóan az idei évet teljes egészében igénybe fogja venni. A soron következő két film közel 10 évnyi eseményt ölel fel a Marvel Univezumban, a Bosszúállók csapata pedig annak egyik legerősebb gonoszával, Thanos-szal fog megküzdeni. A Marvel most közzétette az első színfalak mögött videót, amiben már néhány filmkockát is láthatunk a filmből. A bemutató sajnos még mindig pokoli messze van: 2018. május 3.

A videóban Kevin Feige, a Marvel elnöke is megszólal:

“Számunkra az a legfontosabb, hogy minden összeálljon. Tudtuk, hogy Thanos-szal fognak szembeszállni. Az első Bosszúállóktól kezdve ezt készítjük elő. Hogyan tegyük ezt meg úgy, hogy a Bosszúállókat teljesen felkészületlenül érje egy olyan ellenfél, amely erősebb bárminél, amivel eddig szembenéztek? Hát úgy, hogy szétszakítjuk őket, és épp ez az amiért a Polgárháború elkészítettük még az Infinity War előtt.”