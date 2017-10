Cyborg-on kívül Az igazság Ligája összes tagja jól ismerhető egy vagy több korábbi mozifilmből/sorozatból, most elérkezett az ideje hogy megtudjunk egy kicsit Victor Stone, alias Cyborg-ról is.

Ahogy a rövid videóból is kiderül, Victor-tól egy teljesen átlagos életet élő amerikai focista srác volt, aki egy baleset során szörnyű sérüléseket szenvedett, tudós édesapja és a fejlett idegen technika segítségével azonban átalakult félig ember-félig gép formába – ő lett Cyborg.

Cyborg mechanikus része nem csupán védelmet és fegyverek igen széles arzenálját biztosítja számára, de képes repülni is, belső komputere pedig gyakorlatilag bármilyen számítógépes egységet meg tud hackelni és irányítása alá tud vonni.