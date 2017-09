Holnaptól már a mozikban is nézhető a Dylan O’Brien főszereplésével készült Amerikai bérgyilkos című film, amihez most egy magyar feliratos színfalak mögött videó érkezett.

A videóban a filmből kivágott és kulisszák mögött zajló jeleneteket láthatunk a főszereplők, Dylan O’Brien, Michael Keaton és Taylor Kitsch kommentárjával.

Amerikai bérgyilkos hivatalos tartalom: Mitch Rapp (Dylan O’Brien) életét egy szörnyű tragédia árnyékolja be: egy terrorista támadás során a szeme láttára ölik meg a menyasszonyát. A mindenre elszánt férfi személyes bosszút esküszik, egyetlen célja, hogy kiiktassa a kegyetlen merénylőket.

Az egykori sikeres atlétára a CIA igazgatóhelyettese, Irene Kennedy (Sanaa Lathan) is felfigyel: felveszi Mitchet az ügynökség elit terroristaelhárító programjába, majd a hidegháborús veterán, a kőkemény Stan Hurley (Michael Keaton) kezeire bízza. A kiképzés során a hajthatatlan Rapp profi gyilkológéppé válik, aki nem kímél egyetlen fanatikus merénylőt sem. A fiatal hírszerző hamarosan a Közel-Kelet legveszélyesebb radikális harcosaival találja szembe magát, akik bármilyen eszközt képesek bevetni, hogy világuralomra törjenek.