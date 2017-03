Már korábban kiderült, hogy a Fox egy “titkos” teaser trailert fog levetíteni a Logan – Farkas premierjén a Deadpool 2-höz, így nagy meglepetést valószínűleg senkinek sem okozott hogy gyakorlatilag órákon belül tele is lett a net annak telefonnal felvett változatával. A stúdió ezt látva úgy döntött, inkább közzéteszi a jó minőségű videót is hozzá.

Maga az előzetes fantasztikusan szórakoztató lett – a No Good Deed címet kapott videóban kedvenc főhősünk görbe tükröt tart elhivatott kollégái, egészen konkrétan Superman elé. A közel 4 perces jelenetben Wade Wilson úgy dönt, megmenti egy bajba került ember életét, és az acélembertől jól ismert stílusban beviharzik egy telefonfülkébe átöltözni… a többit majd meglátjátok.

A film pontos bemutatója még nem ismert, valamikor 2018-ban kerül a mozikba.