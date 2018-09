A hányatott sorsú új X-Men film, a Dark Phoenix első, eredeti nyelvű előzetese napvilágot látott végre! Az X-Men ismét nehéz helyzetbe kerül, amikor a szárnyait bontogató Jean Grey átcsúszik a sötét oldalra. Talán nem meglepő, hogy az új film Főnixről, a Sophie Turner alakította karakterről fog szólni, de az előzetest látva felsorakoznak majd mellette a többiek is, X professzortól kezdve Magnetóig. A 20th Century Fox össze-vissza tologatta a bemutatót, némi újraforgatáson is átesett a produktum, a végleges magyar premierdátum 2019. február 7, reméljük, ezt már tartani is sikerül. A filmet a korábbi részek társírója és producere, az elsőfilmes Simon Kinberg rendezte, és az első előzetes alapján az újabb X-Men kaland remek mókának ígérkezik majd!