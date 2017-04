Wonder Woman új szinkronos előzetes

Egy hónappal ezelőtt mutattuk meg a Wonder Woman utolsó trailer-jét, amely időközben magyar szinkront is kapott, ezt tekinthetitek meg most! Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a Wonder Womant már most a Batman Superman ellenhez hasonlítják, egy bennfentes szerint ugyanolyan összeszedetlen történet kerül tálalásra, mint amilyen a két szuperhős vérszegény csörtéje is volt. Mindenesetre ezen az előzetesen ez nem látszik, mi több, nyilvánvaló, hogy egy kibontott eredettörténetet láthatunk majd a szélesvásznon. A film bemutatója még odébb van, június 1-én válthatunk rá jegyet a hazai mozikban!

Tartalom: Nem hívták mindig Wonder Woman-nek. Valaha ő volt Diana (Gal Gadot), az amazonok hercegnője, aki egy távoli, titkos szigeten, csupa nő között élt. Uralkodónak nevelték, legyőzhetetlen harcosnak képezték ki, de békében teltek a napjai.

Míg meg nem látta az első férfit.

Egy pilóta (Chris Pine) lezuhan Sa parton, és óriási háborúról beszél a páncélba öltözött nőknek, amely a kinti világban dúl. Diana biztos benne, hogy ő véget tudna vetni a vérengzésnek, a lábadozó pilótával együtt elhagyja az otthonát, és beleveti magát a harcba.

Csak a küzdelem közben érti meg, mibe keveredett, de akkor már nincs visszaút. Véget akar vetni minden háborúnak, és közben rácsodálkozik saját, emberfeletti erejére… és megsejti, hogy mi a végzete…