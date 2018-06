Az emberi psziché útjai kiszámíthatatlanok. Erről a legtöbbet talán Mark Hogancamp tudna mesélni, akit egy este 5 férfi annyira összevert, hogy agykárosodást szenvedett. Mark napokig feküdt kómában, majd amikor végre magához tért, 16 év elillant az emlékezetéből. Marknak nem volt pénze drága kezelésekre, de furcsa mód vonzódni kezdett a makettekhez, és egy második világháborús belga várost rendezett be egy terepasztalon, és népesített be az emléktöredékeivel és azokkal, akik körülötte élnek.

A valóban megtörtént esetről Robert Zemeckis készített lehengerlő vizualitású filmet, amely az elme elképesztő öngyógyító erejéről tesz tanúbizonyságot. A Welcome to Marwen főszereplője Steve Carell, aki találónak bizonyul, hisz egyszerre tud vicces és drámai is lenni. A film az előzetese alapján a Walter Mitty titkos életére hajaz, de Zemeckishez méltóan remélhetőleg a drámának is helye lesz, nemcsak a mindent maga alá gyűrő látványnak. A látottak alapján nagyon várós a film, sajnos csak ősz végén láthatjuk majd a mozikban.