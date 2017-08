Vince Vaughn elsősorban vígjátékos szerepeiről ismert, legújabb filmjében, a Brawl in Cell Block 99-ben korántsem azt szerethetően mafla, komikus karaktert alakítja, amit tőle tőle megszokhattunk.

A Brawl in Cell Block 99-ben Vaughn egy ex-bokszolót, Bradley-t alakítja, aki romokban lévő házassága mellett még autószerelő munkáját is elveszti. Más kiutat nem látva megkeresi egy régi haverját, aki drogfutárként szerez neki munkát – míg egy borzalmas napon egy lövöldözés kellős közepén nem találja magát. Bradley súlyos sérülést szenvedve a börtönben tér magához, ahol olyan tettekre kényszerül, melyek az egész helyet csatamezővé változtatják.

A film első előzetese alapján egész jól neki a keményfiú szerepe is.

A filmet október 6-án mutatják be – valószínűleg limitáltan – az amerikai mozik.