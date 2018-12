Megérkezett az első előzetes a teljes reboot-ot kapott Hellboy-hoz, amiben Ron Pearlman helyett immár David Harbour alakítja a képregényekből jól ismert Pokolfajzatot.

A projekt kezdetben elég komoly ellenérzést keltett a rajongók körében, akik a Guillermo del Toro-féle, eredetileg trilógiának szánt filmek befejezését szerették volna látni, ám ahogy egyre másra érkeztek az anyagok a reboot-hoz, az ígéretes képek miatt tiltakozás is alább hagyott – most pedig itt a teljes előzetes, ami alapján egyéretlműen kijelenthetjük, hogy ha más nem is, de a franchise képi világa órási lépést tett előre a korábbi részekhez képest.

A Neil Marshall féle verzió sztrojáról egyelőre annyit tudunk, hogy Hellboy, aki az emberek és a természetfeletti lények világa között egyensúlyozik, egy őri varázslónővel, a a Vérkirálynő-vel (Milla Jovovich) kerül szembe, aki az egész emberiség ellen bosszúra szomjazik.

A szörnyekkel szemlátomást jól telepakolt film korhatárosra készül, így jóval vérre és erős jelenetre számíthatunk a korábbi részekhez képest.

A Hellboy 2019 április 12-én érkezik a mozikba.