A bébiraptor-simogatós videó után most egy újabb rövidke ízelítő jött a Jurassic World: Bukott birodalom-hoz, amelyben ezúttal a szinopszisban is beharangozott, a szigeten történő vulkánkitörésbe kapunk egy kis betekintést, a legfontosabb azonban még is az a bejelentés, hogy

csütörtökön érkezik a teljes előzetes a filmhez.

A vulkántörés következtében valószínűsíthető, a szigeten immár aránylag szabadon élő dínók nagy része fejvesztett menekülésbe fog kezdeni, valószínűleg soha nem látott mennyiségű dinó-dinó elleni, illetve dínó ember elleni harcra számíthatunk a jövő júniusban érkező filmben.

Várjuk a trailert!