A Warner Bros. egy újabb előzetest tett közzé a hazai forgalmazó által Űrvihar-nak keresztelt Geostorm című katasztrófafilmhez, ami október 19-én érkezik a magyar mozikba. A címadással most nem szeretnénk külön foglalkozni – majd megteszitek ti a kommentekben – de khm, hát elég érdekesnek tartjuk mi is, főképp mivel semmiféle vihar nem lesz – és fizikailag nem is lehetséges – az űrben. De hagyjuk…

Az előzetes alapján az Gerard Butler, Abbie Cornish és Ed Harris főszereplésével készült film nem fog túl sok vizet felkavarni, egy lesz a látványos CGI rombolásokat bemutató katasztrófafilmek sorában, kiegészítve pár, a Gravitáció-ban látott jelenetekhez hasonló űrállomás-rombolással.

Hivatalos Űrvihar tartalom: A klímaváltozás biztos és elkerülhetetlen. És semmi kétség: a Föld lakóinak az életébe kerülhet. A rémítő lehetőség végre szövetségbe kényszerítette a világ vezetőit, akik együtt hozták létre az egyetlen technikai megoldást, ami a menekülés lehetőségét kínálja. Egy műholdakból álló, a Föld körül keringő gyűrűt, amelynek különleges geotechnológiai megoldásai elháríthatják a természetet fenyegető veszélyeket.

A rendszer két éve üzemel sikeresen. Ám egy műszaki hiba átalakítja a műhold-hálózat működését, és ami eddig a világunk túlélését biztosította, most a gyilkosává lehet. Az ember önmagánál hatalmasabb szerkezetet alkotott, és az most maga alá is gyűri.

Egy magányos űrhajós (Gerad Butler) azonban feljut a műholdakhoz. Ha ő idejében meg tudja oldani a helyzetet, az emberiség ismét megússza. Csakhogy közben idelenn is működésbe lép egy szörnyű terv, ami a Földön és az égen is újabb veszélyeket hozhat…

Űrvihar magyar szinkronos előzetes /trailer/