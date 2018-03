A Sony Pictures új előzetest dobott ki a Hotel Transylvania sorozat legújabb részéhez, amely idén júliusban érkezik a mozikba és bár az előző részekben megismert összes kedvencünk visszatér, rendhagyó módon ezúttal a címadó hotelen kívül fog játszódni.

Hivatalos tartalom: A vámpíroknál nincs ennivalóbb lény. Mavis, Drakula édes kicsi lánya például a vérét adná azért, hogy a szörnyek nyaraltatásáért a szívét is kitevő apja ebéd után végre maga is alvadhasson egy jót.

Így azután különleges meglepetéssel készül: befizeti Drakulát egy szörnyen társas hajóútra, hogy egy ideig csak saját vérfagyasztó boldogságával törődjön. Az indulásnál kiderül, hogy a tervbe egy apró rög került: Drakula régi barátai is a családi kirándulás résznek tekintik magukat: Farkas, Frankenstein meg talán a Láthatatlan ember is velük tart.

De az igazi bajt csak a hajó titokzatos kapitánya, Ericka okozza, ugyanis hátborzongatóan szép, és Drakula teljesen elveszíti a fejét – csak hogy kiderül róla, hogy a végzet asszonya valójában Van Helsing, a vámpírvadász unokája. Mavisnek kell fenntartania az oszladozóban lévő családi békét, és gondoskodni a megnyugtató végről…

Hotel Transylvania 3: Szörnyen rémes vakáció magyar mozipremier: 2018. július 12.