Március 30-án, azaz nem sokkal több, mint egy hónap múlva már érkezik a mozikba aPáncélba zárt szellem, aminek a legutolsó szinkronos előzetese is megérkezett.

A film a bemutatója hetében a Bébi úr-ral és a Menedék című filmmel fog megküzdeni az elsőbbségért, komoly vetélytárs híján pedig akár új Box Office rekord is születhet belőle – valószínűleg erre szükség is lesz, ugyanis – bár a hivatalos adatokat lakat alatt őrzik – az előzetesek alapján igen komoly büdzséből (és marketingköltséggel) készült el a film.

Hivatalos szinopszis: A PÁNCÉLBA ZÁRT SZELLEM főhőse az Őrnagy, a különleges erőknél szolgáló egyedi humán-kiborg hibrid, a 9-es Részleg nevű kommandós osztag vezetője. A legveszélyesebb bűnözők és szélsőségesek kiiktatására szakosodott 9-es Részleg egy olyan ellenséggel kerül szembe, amelynek egyetlen célja, hogy elpusztítsa a HankaRobotika kibertechnológia fejlesztéseit.