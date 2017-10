Akárcsak az előző trailert, most is angol felirattal nézhetitek meg a Fullmetal Alchemist manga élőszereplős filmjének új előzetesét, ami az előzőnél jóval hosszabb és akciódúsabb is lett – pluszban kaptunk néhány karakter-trailert, amiből kicsit jobban megismerhetjük a főbb szereplőket. .

A film USA bemutatója még továbbra sem ismert, ám a november 19-i New York-i Anime fesztiválon vetítésre kerül, Japán pedig december 1-jén debütál rekordszámú, 400 vetítési helyszínnel.

A legújabb hírek szerint a Warner Bros-nak további tervei is vannak a franchise-zal és már el is kezdték előkészíteni a Fullmetal Alchemist 2-t.

A Fullmetal Alchemist története egy alkímiában jártas testvérpár körül forog, akik halott édesanyjukat próbálják az életbe visszahozni, ám a kísérletük szörnyű kudarcot vall, és egy robbanás következtében egyikük jobb karját és bal lábát, másikuk pedig az egész testét elveszti. Hogy megpróbálják helyrehozni az életüket, a testvérek egy, az alkimisták körében jobbára legendaként emlegetett tárgy, az elképesztő erőket felszabadító Bölcsek köve nyomába ered.

Fullmetal Alchemist karakter trailerek