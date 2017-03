20 évvel Az ötödik elem után Luc Besson ismét egy elképesztő látványvilággal kecsegtető izgalmas sci-fi-t hoz a mozikba – a Valerian és az ezer bolygó városa július 21-én, a nemzetközi premierrel egy időben érkezik a hazai mozikba is.

Az EuropaCorp most egy újabb előzetest tett közzé a képregényes alapokok nyugvó filmhez.

Hivatalos tartalom: Valerian (Dane DeHaan) és Laureline (Cara Develgine) a kormány különleges ügynökei, akiket az univerzum rendfenntartásával bíztak meg. Valerian azonban többet remél egy egyszerű szakmai kapcsolatnál, ezért szünet nélkül ostromolja partnerét, Laureline-t, aki hagyományos értékrendje miatt, no meg ismerve Valerian kusza nőügyeit, folyamatosan visszautasítja.

Parancsnokuk (Clive Owen) útmutatása alapján következő küldetésük a lélegzetelállító intergalaktikus városba, Alphába vezet, amely egy folyamatosan növekvő metropolisz a világegyetem négy sarkából érkező ezernyi különleges fajjal. Az idők során az Alpha 17 milliós lakosa összekovácsolódott – egyesítették képességeiket és technológiájukat a fejlődés érdekében. Sajnos azonban az Alphán nem mindenkinek ugyanaz az érdeke, láthatatlan erők dolgoznak a háttérben, amelyek hatalmas veszélyt hozhatnak az emberiségre…