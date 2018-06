Bármilyen hihetetlennek is hangzik, A védelmező 2 Denzel Washington első folytatása lesz, egyben pedig a negyedik közös filmje Antoine Fuqua rendezővel, akivel a 2014-es A védelmező-n kívül a Kiképzés-t és a két éve bemutatott A hét mesterlövész remake-et is együtt készítették.

A védelmező 2-ben tovább folytatódik a saját halálát megrendező, majd a fiatal lány miatt újra akcióba lendülő elitkatona, Robert McCall ismét visszatér, ezúttal egy teljesen személyesen is érintett a történetben. Amikor McCall megtudja, hogy egy korábbi jóbarátját, Susan Plummer-t ugyanis kegyetlenül meggyilkolták, úgy dönt visszatér a gyökereihez, és azt teszi, amihez a legjobban ért – bosszút áll a gyilkosokon.

A védelmező 2. 2018. augusztus 16-án kerül a hazai mozikba, egy héttel Dwayne Johnson Felhőkarcoló filmjét követően, és egy héttel a Sicario 2 – A zsoldos előtt – remek hónap lesz ez az akciófilmek szerelmeseinek.