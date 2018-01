Új trailer érkezett 2018. február 8-án, Valentin napon mozikba kerülő A szabadság ötven árnyalata-hoz, és bár a legtöbb jelenetet a korábbi előzetesekben már láthattátok, a vége pár elég meglepő – és lehet hogy kicsit spoileres – képkockát is tartalmaz.

Az Universal Pictures nagy reményeket fűz a film bemutatójához, ami nem is véletlen, az előző két rész ugyanis a borzalmas kritikák ellenére igen szépen hozott a konyhára.

Tartalom: Jamie Dornan és Dakota Johnson visszatérnek Christian Grey és Anastasia Steele szerepében A SZABADSÁG ÖTVEN ÁRNYALATA moziváltozatában, mely az egész világot meghódító sikerkönyv trilógia harmadik része alapján készült. Az első rész filmváltozata 2015-ben, Valentin napon került a mozikba, és világviszonylatban csaknem 950 millió dolláros bevételt hozott.

A rendező A sötét ötven árnyalatát is jegyző James Foley (Kártyavár), a forgatókönyvet Niall Leonard írta James regénye alapján.