Megérkezett a második előzetes is a Sicario 2 – A zsoldos-hoz, ami időközben apró címmódosuláson is átesett, és a teljes angol címe most Sicario: Day of the Soldado azaz a zsoldos napja lett – sok értelmét nem látjuk a változásnak, és valószínűleg a magyar címet nem is fogja érinteni.

A nagy sikerű film folytatásában Josh Brolin és Benicio Del Toro, azaz Matt Graver ügynök és Alejandro története tovább folytatódik: Miután az Egyesül államok immár terroristaként tekint a drogkartellekre, Graver ügynök és csapata olyan fegyverekhez és eszközökhöz is hozzáfér, amihez korábban nem, Alejandro pedig az egyik legbefolyásosabb drogbáró lányát elrabolva magával az amerikai kormánnyal kerül összetűzésbe, akik mindenképpen holtan szeretnék látni a lányt.

A Sicario 2. – A zsoldos 2018. június érkezik a hazai mozikba.