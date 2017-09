Kicsit később, mint az USA premier, de még idén, egészen pontosan december 7-én érkezik a mozikba a Megjött Apuci folytatása, amiben az első részben végül kibékült apukák (Mark Wahlberg és Will Ferrell) után most a nagyfaterok (Mel Gibson és John Lithgow) esnek egymásnak.

A második Megjött Apuci 2. előzetes is érkezett.

Hivatalos tartalom: Brad (Will Ferrell) és Dusty (Mark Wahlberg) elérték a lehetetlent: barátok és apatársak lettek. Minden simán megy, amíg Dusty régi motoros, macsó faterja, Kurt (Mel Gibson) és Brad ultraérzékeny és érzelmes apja, Don (John Lithgow) meg nem érkeznek a karácsonyi ünnepekre. Kurtnak feltett szándéka, hogy éket verjen Dusty és Brad közé.

Vajon a fiúk össze tudnak-e dolgozni, hogy bebizonyítsák Kurtnak, hogy működik a modern nevelésük, és sikerül összehozniuk a nagy családi karácsonyt?