Bár sokan már a Super Bowl-ra várták, csak tegnap este érkezett meg az új előzetes a Deadpool 2-höz, de kárpótlásul nem sokkal később a nemzetközi trailer is felbukkant, ami ugyan nem sokban különbözik az eredetitől, de felbukkan benne a sokak által hiányolt Kolosszus karaktere is.

További jó hír, hogy a Fox nemrégiben egy kicsit előre hozta a film bemutatóját, ami így a tervezett dátumnál két héttel korábban, május 18-án kerül a mozikba.

Ha valaki lemaradt volna a nem túl komolyra sikerült szinopszisról: “Egy majdnem halálos kimenetű szarvasmarhatámadást követően a torz bisztró tulajdonos (Wade Wilson) megpróbálja beteljesíteni álmát, hogy a Mayberry legszexibb csaposa legyen, és egyben megtanul együtt élni ízérzékelésének teljes elvesztésével. Miközben azt keresi, hogyan tudná kicsit megfűszerezni az életét, Wade ninjákkal, a yakuzával és egy csapat szexuálisan agresszív kutyával is kénytelen megküzdeni. Az egész világot körbeutazza, hogy felfedezze a család fontosságát, a barátságot, újfajta kalandokat él át, és kiérdemli A világ legjobb szeretője feliratú kávésbögrét.”

Deadpool 2 nemzetközi előzetes