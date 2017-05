Szinre napra pontosan egy hónap múlva érkezik a mozikba a Transformers: Az utolsó lovag, és most a végső – kissé spoileres – előzetes szinkronos változata is elkészült. Kezdődhet a visszaszámolás.

Hivatalos tartalom: Az utolsó lovag szétzúzza a Transformers sorozat alapmítoszát, és átírja azt, hogy mit is jelent hősnek lenni. Az emberek és az alakváltók háborúban állnak, és Optimusz Fővezér nincs többé. Jövőnk megmentésének kulcsa a múlt titkaiba van temetve, a Transformerek rejtélyes földi történelmébe. Világunk megmentése egy valószínűtlen szövetség kezében van, melynek tagjai Cade Yeager (Mark Wahlberg), Űrdongó, egy angol Lord (Sir Anthony Hopkins) és egy oxfordi professzor (Laura Haddock).

Mindenki életében eljön a pillanat, amikor helyt kell állnia. A Transformers: Az utolsó lovagban az üldözöttekből hősök lesznek. A hősökből gonosztevők. Csak egy világ élheti túl: vagy az övék, vagy a miénk.