A Warner Bros. a második előzetest is közzétette az immár kevesebb mint 2 hónap múlva mozikba kerülő Tomb Raider filmhez, amelyben Alicia Vikander fogja alakítani a korábban Angelina Jolie által megformált főszereplőt, Lara Croft-ot.

Hivatalos szinoposzis: A rettenthetetlen, független fiatal nő, Lara Croft kislány volt még, mikor édesapja, a különc kalandor nyomtalanul eltűnt. Most, 21 évesen, csak él bele a világba; East London nem túl bizalomgerjesztő utcáit rója biciklis futárként, miközben alig telik neki lakbérre, és alig ér oda időben a főiskolai előadásokra. Mindenáron a saját lábán kíván megállni, így nem hajlandó apja cégbirodalmának élére állni, ahogy az is szent meggyőződése, hogy Lord Croft még él. Hét év eltelte és a tényekkel való folytonos szembesítés dacára Lara elindul, hogy egyszer s mindenkorra megoldja az apja halálát övező rejtélyt.