“Szörnnyé kell válnod, hogy egy szörnyet legyőzz” – Az utolsó előzetes is megérkezett a június 8-án érkező A múmia reboot-hoz, amelyből kiderül, hogy Tom Cruise-ot nem csupán a Brendan Fraser által jól ismert kalandor eszköztár segíti majd a múmia elleni harcban, hanem egy átok következtében saját maga is egyfajta szörnyeteggé válik. Ja, és ominózus mondat Russell Crowe szájából hangzik el, aki az utolsó infók szerint szintén szerepet kapott az Universal szörnybirodalmában, Dr. Jekyllt (vagy valami hasonló figurát) fogja alakítani az egyik soron következő filmben.

A múmia sikerén sok múlik, hiszen ez az első lépcsőfok az Universal grandiózus tervében, amely szerint Frankensteintől a Farkasemberig minden egyes ikonikus horror-szörnyet újra fognak éleszteni, és nem csupán külön-külön, de időnként akár együtt – egyfajta Bosszúállók, vagy még inkább Suicide Squad módon – akár közösen is csapathatnak egyet. Kíváncsian várjuk a reakciókat!

A múmia hivatalos tartalma: Az ókori királynő, kinek életét igazságtalanul oltották ki, évezredek óta nyugszik kriptájába temetve, mélyen a sivatag kérlelhetetlen homoktengere alatt. Legalább is eddig így hittük. Ám most életre kel, és a világra szabadítja régóta felgyülemlett bosszúvágyát, és az ezzel járó elképzelhetetlen borzalmakat.

A Közel-Kelet homokdűnéitől a mai London alatti titkos labirintusokig ívelő nagyszabású kaland meglepő izgalmaival és lélegzetelállító csodáival páratlanul fantáziadús betekintést ad az istenek és a szörnyetegek újraértelmezett világába.