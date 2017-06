Harmadszorra is visszatérnek a Bellák! A sztori szerint immár kilépve a nagy betűs életbe nem igazán találják a helyüket a lányok, így újra összeáll a banda, hogy megmutassák, mit is bírnak a hangszálaik! Azonban ezúttal tényleg nagy fába vágják a fejszét: nem acappella csapatokkal kell megküzdeniük, hanem hangszeres kísérettel egyedi számokat előadó bandákkal!

Jason Moore (1) és Elizabeth Banks (2. rész, s egyben ő játssza mindháromban a felvágott nyelvű női kommentátort!) után ezúttal Trish Sie foglal helyet a rendezői székben, aki korábban a Step Up: All In-t dirigálta le. Az új részben is tiszteletét veszi a korábbi Bella-csapat, a srácokat viszont elsodorta az élet, sem Adam Devine (Bumper), sem Skylar Astin (Jesse) nem szerepel a stáblistán, helyettük viszont megkapjuk Ruby Rose-t, aki újabban sikerszériák folytatásait (XXX3, John Wick 2, A Kaptár 6) használja szamárlétrának! A Tökéletes hang 3 év végén, december 28-án kerül a hazai mozik műsorára!