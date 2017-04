Thor: Ragnarök trailer

Befutott a Thor: Ragnarök első, eredeti nyelvű előzetese, ami egyszerűen baromi jól néz ki! Ahogy az elvárható volt, Thor és Hulk valóban egymásnak feszül egy arénában egy gladiátorviadal keretei között, s láthatjuk az éteri és kortalan Hela-t is, akit Cate Blanchett alakít – már e néhány jelenet alapján is látszik – mily kielégítően! Az új Thor-film végre még jobban kiterjeszti Asgard Univerzumát, amelyből csupán az első két Thor epizódból láthattunk felvillanni valamennyit. Thor mellett visszatér még Loki is, és Doctor Strange is tiszteletét teszi, Hulkról ugye nem is beszélve! Vérbeli fantasy-nek ígérkezik ez a javából, mi már alig várjuk a novembert, amikor főhősünk új frizurájával visszamasírozik a szélesvászonra! A filmet a Hétköznapi vámpírok egyik rendezője, az új-zélandi származású Taika Waititi rendezte, akinek direktorként ez az első hollywoodi bemutatkozása!

Tartalom: Thor szembe kénytelen szállni a halál istennőjével, a hatalmas erejű Helával, aki az asgardiak elpusztítására tör. Mjölnirje nélkül azonban nem sok esélye van, főleg, hogy Hela előtt egy gladiátorviadal keretében meg kell még küzdenie egy bazinagy zöld szörnyeteggel is, akit ha feldühítenek, ott kő kövön nem marad.