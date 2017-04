Thor: Ragnarök szinkronos előzetes

És ímé, a korábban nálunk is bemutatott Thor: Ragnarök trailer szinkronizált verziója! A november még messze, de már most bevizsgálhatjuk a szinkronhangokat, nekem speciel Cate Blanchett eredetije sokkal jobban bejön! Örömmel üdvözölhetjük a stábban Jeff Goldblumot, aki Nagymesterként ezzel csatlakozott a Marvel moziverzumához. A filmben feltűnik maga a rendező is, Taika Waititi, aki nem is akármilyen szerepet, a a Planet Hulk képregényekből ismert Korgot osztotta magára – persze animálva! Egy biztos: itt év végén kő kövön nem marad!

Tartalom: Thort pörölyétől megfosztva bebörtönzik az Univerzum túlsó felén. Az idővel versenyt futva próbál visszajutni Asgardba, és megállítani a Ragnarököt; egy háborút, ami otthonának pusztulásával és az asgardi civilizáció eltűnésével járhat, és amit egy mindenható új ellenség, a könyörtelen Hela idézett elő. Először azonban túl kell élnie egy halálos gladiátorviadalt, amelyben ellenfele korábbi szövetségese és szintén a Bosszúállók tagja: a hihetetlen Hulk!