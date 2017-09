Bár Guillermo del Toro-t frankón kigolyózták a Hellboy projektől, december elején érkezik a mozikba új fantasy-je, a The Shape of Water, amihez most egy új korhatáros előzetes érkezett. Érdekes módon a film “szörnye” elég nagy hasonlóságot mutat Abe karakterével…

A The Shape of Water a hidegháború ideje alatt, 1962-ben játszódik egy szupertitkos, a kormány által üzemeltetett laboratóriumban. A film középpontjában a magányos, elszigetelt életet élő Elisa (Sally Hawkins) áll, akinek az élete gyökeres fordulatot vesz, amikor egy munkatársával, Zeldával (Octavia Spencer) közösen felfedeznek egy titkos kormánykísérletet…

A The Shape of Water már több filmfesztivált megjárt, és meglehetősen jó kritikákat kapott – a rottentomatoes-on jelen pillanatban 42 értékelés után 98%-on áll.