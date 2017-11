Megérkezett az első előzetes a Steven Spielberg rendezésében, Tom Hanks és Meryl Streep főszereplésével készülő The Post című filmdrámához. A New York Times-cikkből kiindult, hetek – lassan hónapok – óta zajló Harvey Weinsten botrány miatt nem is lehetne aktuálisabb a film.

A Deadline infomráció szerint a Oscar-ért is jó eséllyel induló film középpontjában Katharine Graham (Streep), a The Washington Post tulajdonosa, és egyben az első nő a nagyobb amerikai lapok kiadói közül, valamint a szerkesztője, Ben Bradlee (Hanks) áll, akik a The New York Times-szal versenyt futva próbálnak leleplezni egy óriási mértékű, három évtizeden és négy elnökön keresztülívelő kormánytitkot. Hogy a rég eltemetett igazságot előássák, félre kell tenniük minden ellentétüket, és kockára kell tenniük nem csupán karrierjüket, de a szabadságukat is…

A film december 22-én limitáltan (Az Oscar miatt) kerül vetítésre az amerikai mozikban, majd 2018 január 12-én már széleskörű bemutatót is kap.