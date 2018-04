Tegnap éjszaka a Warner Bros. közzétette az első előzetest a The Meg című óriáscápás filmhez, amiben Jason Statham egy történelem előtti idők óceánjainak legnagyobb vízi ragadozójával, egy Megalodonnal veszi fel a harcot. A trailer alapján a filmben bőven lesz izgalom, humor és minden, amire a könnyed kikacsolódásra vágyó mozirajongók vágyhatnak.

Hivatalos szinopszis: “Egy nemzetközi vízalatti megfigyelő programban részt vevő mélytengeri merülőegység egy hatalmas, rég kihaltnak hitt lény támadása következtében most tehetetlenül fekszik a óceán legmélyebb árkában, a csapdába esett legénységgel együtt. Versenyt futva az idővel egy mélytengeri mentésre specializálódott búvárt (Statham) foganak fel, hogy mentse meg a legénység, és magát az óceánt a megállíthatatlan fenyegetéstől: egy történelem előtti időkből származó, 23 méteres Megalodon-tól. Amit senki sem sejt, az az, hogy Taylor néhány évvel ezelőtt már összefutott a lénnyel, és most újra szembe kell néznie legnagyobb félelmével, minden idők leghatalmasabb ragadózójával…

A The Meg 2018. augusztus 9-én érkezik a hazai mozikba.