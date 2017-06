A 2012-es A nyomorultakban már meggyőződhettünk róla, hogy Hugh Jackman-nek a musical műfaj is nagyon jól áll, most pedig, hogy a Logan – Farkas-sal végleg elköszönt Rozsomák szerepétől, egy újabb zenés filmben vállalt szerepet, ami Karácsonykor, azaz december 25-én kerül a mozikba.

A The Greatest Showman címet kapott filmben Jackman P. T. Barnum-ot, az elismert amerikai politikust, üzletembert és showman-t fogja alakítani, aki a semmiből érkezve alapította meg később világhírűvé vált show-business birodalmát.

Az eredeti forgatókönyv alapján készült filmet érdekes módon egy elsőfilmes rendezőre, Michael Gracey-re bízták, a kisebb szerepekben pedig Rebecca Ferguson, Zac Efron, Zendaya és Michelle Williams lesz látható.