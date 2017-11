Magyar szinkronosan is megérkezett az előzetes Liam Neeson új filmjéhez, ami a The Commuter – Nincs kiszállás magyar címet kapta, és 2018. január 11-től kerül a hazai mozikba.

Hivatalos tartalom: Egy életunt biztosítási ügynök (Liam Neeson) napja izgalmas fordulatot vesz, amikor egy titokzatos idegen leszólítja a vonaton, és arra kéri, találjon meg egy utast, még mielőtt a vonat beér a végállomásra. Miközben versenyt fut az idővel, hogy megoldja a rejtvényt, egy halálos terv rajzolódik ki, amely veszélyezteti a saját és a többi utas életét is.