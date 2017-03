Az Avatarban már szerepeltek együtt, most azonban egymással ellentétes oldalon láthatjuk Sigourney Weaver-t és Michelle Rodriguez-t, akik Walter Hill (Fejlövés) rendezésében készült The Assignment című filmben feszülnek egymásnak.

A csavaros sztori középpontjában egy Frank Kitchen (Michelle Rodriguez) nevű bérgyilkos áll, akit egy megbízás során csapdába csalnak és elkábítanak, magához térve pedig átoperálva, női testben találja magát. Bosszúra szomjazva és válaszokat keresve Frank az átalakítást végző ember, egy briliáns sebész (Sigourney Weaver) nyomába ered, aki egy ördögi terv megvalósításán dolgozik.

A film már most is elértő VOD formában, április 7-től pedig a mozik is vetíteni kezdik.