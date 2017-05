Itt a többek közt nálunk is forgatott Szárnyas fejvadász-folytatás új, eredeti nyelvű előzetese! A film majd az őszi mozis szezon nagy durranása lesz, de ha már vártunk rá 35 évet, ezt a pár hónapot valahogy még kibekkeljük! Látatlanban is megérte ez a sok év, hogy olyan rendezőt kaphasson a film, mint Denis Villeneuve (Érkezés, Sicario, Fogságban), akinél garantáltan jó kezekben van a projekt. Az új előzetes már többet villant fel magából a hét lakat alatt őrzött történetből, akárcsak az impozáns szereplőgárdából is. Ezt az ütős kis előzetest elnézve szerintem a többség még a nyarat is kihagyná, csak hogy végre októbert írhasson a naptár!