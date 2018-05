Bár néhány éve orosz állampolgárként éli életét Steven Seagal, tavaly mégis egy kínai akciófilm főszereplőjeként tűnt fel, a megtörtént esetet feldolgozó The China Salesman hamarosan az USA-ban is bemutatásra kerül, a fő érdekessége pedig az, hogy akárcsak Donnie Yen a Ip Man 3-ban, ő is megmérkőzik a filmben a korábbi vitathatatlan nehézsúlyú bajnokkal, Mike Tyson-nal.

Az Explosive China Salesman története az első afrikai telekom hálózat kiépítésének jogai körül forog, ami a kínai mérnököt/üzletembert alakító Segal és a helyi törzs vezetője (Tyson) között kialakult brutális test-test elleni harcban csúcsosodik ki. Hogy a konkrét sztori hogyan bontakozik ki, az valószínűleg nem sok embert érdekel, ám a 8 percesre ígért harcjelenet már annál többeket – könnyen lehet, hogy a “B” kategóriás filmek egyik legújabb sztárját köszönthetjük.

Mike Tyson az utóbbi években egész szép filmes karriert fut be, nemrég az újraélesztett Kickboxer sorozat legújabb részében is szerepet kapott, de készülőben van az Antonio Banderas-szal közös The Devil May Care vígjáték, valamint egy Soul Business című, egyelőre ismeretlen alkotása is.

A Explosive China Salesman június 15-én kerül az amerikai mozikba és ezzel egyidejűleg a VOD szolgáltatásokon is elérhető válik – a magyar megjelenés terveiről egyelőre nem tudunk.