Star Wars: Az utolsó Jedik trailer

Végre beletekinthetünk a Star Wars VIII. részébe az első, eredeti nyelvű előzetes alapján, amely inkább hajaz teaserre, mivel magából a történetből még nem sok minden derül ki! Visszatérnek Az ébredő Erőben már megismert karakterek: Rey, a szánalmas Sith-utánzat, Kylo Ren, Poe, de még Finn is feltűnik a színen, ami azért elég velős spoilernek hat, bár nyilvánvaló volt, hogy az afro-amerikai karakterét nem fogják olyan könnyen kiírni a sztoriból.

A december 14-i premierig még sok víz folyik le a Dunán, s addig biztos többet is megtudhatunk a még mindig hét lakat alatt őrzött történetből. Kíváncsiak vagyunk, hogy a Looper – A jövő gyilkosa író-rendezője, Rian Johnson, aki maga írta a VIII. rész szkriptjét is, mivel fog minket elkápráztatni. Az előzetest látva lesz mivel! Addig pedig vághatjuk a cetlit, persze stílszerűen lézerkarddal!

Hja, fenn a plakát nem a He-Man, a világ uráé, hanem az új Star Wars részéé: finom párhuzam figyelhető meg A Jedi visszatérrel!