A hivatalos tartalom ugyan még továbbra sem ismert, azonban most magyar szinkronnal is megérkezett a december 14-én mozikba kerülő Star Wars: Az utolsó Jedik első előzetese.

Nézzük végig, milyen morzsákat szedegettünk össze eddig Az ébredő erő folytatásáról:

– Rey és Luke valószínűleg össze fog csapni benne

– Finn korábbi sérüléséből felépülve visszatér, és bekeményít.

– Finn és Poe kapcsolata még tovább mélyül – egyelőre nem tudjuk, milyen irányban…

– Korábbi hírek szerint nem kell a harmadik részig várnunk vele, hogy kiderüljenek az eddig rejtett háttértörténetek

– Megtudjuk azt is, pontosan mi és történt Han Solo, és a sötét oldalra került Fia, Kylo Ren között

– Egy kósza hír szerint Obi-Wan Kenobi is felbukkanhat valamilyen formában

– És remélhetőleg Snoke nagyúr titkára is fény derül