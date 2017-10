Néhány órával a várt várt esemény előtt maga a rendező, Rian Johnson hívta fel külön a rajongók figyelmét, hogy a Star Wars: Az utolsó Jedik új előzetese bizony meglehetősen SPOILERES, úgyhogy aki teljes egészében ki akarja élvezni a december 14-én érkező film minden meglepetését, az jobb lesz, hogyha ezt a trailert átugorja.

“Ketté vagyok szakadva. Ha teljesen tisztán akarod megnézni, abszolút kerüld el. De nagyon jóóóóóóó….” – írta a Twitteren Johnson, amikor egy rajongó rákérdezett tőle, mire számíthat az új előzetesben.

Fontos megemlíteni, hogy az előzetessel egy időben megkezdődik a jegyelővétel is a filmre, úgyhogy kíváncsian várjuk, vajon most is sorra dőlnek-e ki a szerverek, ahogy két éve a Star Wars: Az utolsó JedikAz ébredő Erő-nél, vagy most jobban felkészültek lesznek az érintett oldalak.