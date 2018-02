Ééés végre megérkezett a várva várt (?!) Star Wars előzménytörténet teljes, egyelőre eredeti nyelvű előzetese! A rendezői székben Ron Howard – miután elzavarták a LEGO-s srácokat -, aki, ezt is megéltük, elkészíthette első Star Wars-filmjét. Vajon Daenerys (Emilia Clarke) itt is lopni fogja a show-t, vagy teret enged a sármos Harrison Ford-utánzatnak? Legalább Chewbaccában nem csalódhatunk! Nektek mennyire jön be Alden Ehrenreich Soloként? A film május 24-én debütál a hazai mozikban! Tessék szépen jól nevelt fakírként kivárni!