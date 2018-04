Már alig több, mint egy hónap van hátra a május 24-ei premierig, és most a múlt héten érkezett új Solo: Egy Star Wars-történet magyar szinkronos változata is beesett.

Egy nemrég érkezett hír szerint a Solo: Egy Star Wars-történet a Disney legdrágább filmje lesz, hivatalos forrásból ugyan nem erősítették meg, de a szakértők ca. 400 millió dollárra taksálják a film költségeit, de az újraforgatások miatt könnyen lehet, hogy még a Bosszúállók: Végtelen háború félmilliárdos büdzséjét is eléri majd (A 2 rész összesen fog 1 milliárdba kerülni – mondjuk ennek a nagy része feltehetően a gázsikra meg el a töméntelen mennyiségű hős miatt).

Hivatalos szinopszis: Szállj fel az Ezeréves Sólyomra és utazz egy messzi-messzi galaxisba egy vadonatúj Star Wars-történetben a galaxis legkedveltebb gazfickójával. Vakmerő alvilági kalandok során Han Solo megismerkedik későbbi másodpilótájával, Chewbaccával és találkozik a hírhedt szerencsejátékossal, Lando Calrissiannel, s közös utazásuk végére a Star Wars Saga legszokatlanabb hőseivé válnak.

hr />