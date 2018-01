Megérkezett a Sicario folytatásának magyar szinkronos előzetese! Az eredeti nyelvű trailert már korábban is górcső alá vehettétek itt nálunk, most magyarul is bevizsgálhatjátok! Az új etap Denis Villeneuve rendező és Emily Blunt színésznő nélkül érkezik, no de sebaj, mivel Alejandro (Benicio Del Toro) és Matt (Josh Brolin) keveri a lapokat, úgyhogy kő kövön nem marad az amerikai-mexikói határon. Ha még így sem vagy meggyőzve róla, hogy ezt látnod kell, akkor garanciának bedobok egy nevet: Taylor Sheridan. Ő az első és a mostani rész forgatókönyvírója is, na meg olyan produkcióknak, mint A préri urai vagy a Wind River (utóbbit ő is rendezte). A rendezői székben Stefano Sollima foglal helyet, az A.C.A.B. – Minden zsaru rohadék olasz fenegyereke. Nyár közepén megint bérgyilkolunk!