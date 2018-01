Az Universal és a Blumhouse közzétette az első teaser trailert The First Purge-hez, amely ugyan a negyedik része lesz a sorozatnak, időben mégis az elsőnek számít, ugyanis azokat az eseményeket ismerhetjük meg benne, amelyek az első A megtisztulás éjszakájához vezettek.

Külön érdekessége a most kijött videónak, hogy éppen Trump tegnap esti beszéde után tették közzé, és még ha nem is űz direkt módon gúnyt az elnök szavaiból, elég hasonlóság van benne ahhoz, hogy komolyan elgondolkodtasson minket…

“Mitől nagy Amerika? A válasz egyszerű, az amerikaiak teszi Amerikát naggyá. Ti vagytok a nemzet éltetői. És az amerikaiként titeket illető jogokat meg védeni. Egyetlen megoldás van rá, hogy a nemzetünk továbbra is maradjon. Egy új hagyomány. Vegyél rész benne most, és hamarosan büszkén hallhatod majd a fiadtól: “Apa, én is meg akarok tisztulni”! – hangzik el az előzetesben.

A jelen pillanatban még A megtisztulás éjszakája: A sziget magyar címen (ez lehet hogy az új angol cím hatására változni fog) futó film a Függetlenség napján, június 4-én érkezik a mozikba.