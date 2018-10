Rakétasebességgel ver le a lábainkról Elton John életrajzi filmjének teaser trailere, amelyben maga Töki, azaz Taron Egerton fogja megszemélyesíteni az extravagáns énekest. Ahogy a teaser előre vetíti, korántsem szimpla életrajzi drámát fogunk látni jövőre (május közepén kerül bemutatásra a film), hanem Elton Johnhoz méltó grandiózus extravaganzát! A Rocketmant az Eddie, a sas rendezője (és nem mellesleg A ravasz, az agy és két füstölgő puskacső Soapja), Dexter Fletcher festi a vászonra a szivárvány színeiben, a forgatókönyvet pedig a Billy Elliott írója, Lee Hall álmodta papírra. Egerton mellett Bryce Dallas Howard, Richard Madden és Jamie Bell is szerepet kapott a mozis show-ban. “Rocket maaaan burning out his fuse up here alone”