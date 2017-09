A Sony Pictures közétette az első előzetest és moziplakátot Ridley Scott új, All the Money in the World című filmjéhez, amelynek fő szerepeit Kevin Spacey és Mark Wahlberg játssza. A film december 8-án érkezik az amerikai mozikba, ami lehetővé teszi, hogy akár a jövő évi Oscar egyik potenciális jelöltje legyen.

A valós történeten alapuló All the Money in the World középpontjában a világ egyik leggazdagabb embere, az olajmágnás J. Paul Getty (Kevin Spacey) áll, akinek 16 éves unokáját John Paul Getty III (Charlie Plummer) elrabolják, és váltságdíjat követelnek érte.

Édesanyja Gail (Michelle Williams) azonban hiába tesz meg mindent, hogy meggyőzze, a milliárdos nem hajlandó kifizetni a váltságdíjat. A gyerekrablók a visszautasítást követően egyre brutálisabbak lesznek, így Gail Getty tanácsadójával (Wahlberg) összefogva saját maga próbálja meg a lehetetlent…

Az 1973-ban megtörtént esetben a rablók eredetileg 17 millió dollár váltságdíjat követeltek, id. John Paul Getty pedig arra hivatkozva utasította vissza a követelést, hogy az eset láncreakciót indíthat be, amit 14 másik unokáját is veszélybe sodorná. A rablók előbb egy hajtincset, majd az srác fület küldték el a újságpapírba csomagolva, a váltságdíjat pedig 3,2, majd 2,9 millióra csökkentették. Getty azonban első körben ezt is visszautasította, és végül 2,2 milliót volt csak hajlandó kifizetni – ez volt maximum adómentes összeg – a különbözetet, 700.000 dollárt pedig kölcsönként számolta el unokájának.