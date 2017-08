Szinkronosan is megérkezett az előzetes a Steven Spielberg rendezésében készülő Ready Player One-hoz, ami Ernest Cline azonos című regénye alapján készült, és jövő márciusban érkezik a mozikba. Ready Player One film egy nagyon is lehetséges alternatív jövőt vetít elénk…

A film 2044-ben játszódik, amikor az emberek nagy része a meglehetősen hervasztó valóság elől az OASIS nevű virtuális valóságba menekül, ahol avatárján keresztül, mindenki szabadon dolgozhat, tanulhat vagy éppen szórakozhat. Amikor a virtuális valóság megteremtője meghal, egy olyan videó lát napvilágot, amely minden OASIS felhasználót lázba hoz: aki megfejti a hátrahagyott, ördögien bonyolult feladványt, mesés kincs tulajdonosává válhat.

Mint sokan mások, a gimnazista Wade Owen Watts (Tye Sheridan) is arról álmodozik, hogy ő találja meg elsőként a kincset, amikor azonban hosszú évek kitartó munkája után sikerül megfejtenie az első feladványt, rájön, hogy komoly veszélybe került az élete.