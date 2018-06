Karácsony előtt láthatjuk majd a Pókember új, jelentősen kitágított alternatív univerzumának animációs verzióját, amelyben nem csak egy új Pókember mutatkozik be, legalábbis erről árulkodik a fenti, vadiúj előzetes! Úgy látszik, új szelek fújdogálnak, ahogy néhány éve képregény fronton is, hiszen Miles Morales figurája természetesen szintén onnan érkezik. Az afro-amerikai és spanyol szülők gyermekének adaptálása bátor és okos húzás volt, nem utolsósorban pedig baromira aktuális. A Pókverzum határai szélesre tárulnak, és nagyon kíváncsiak vagyunk, a közönség hogyan fogadja az új Pókembert. A Marvel Moziverzum vérfrissítése néhány éve remekül bejött, ideje fölvázolni más alternatív univerzumot is. Ki tudja, mi sül ki belőle!

A Sony által közreadott trailer (lásd: lent!) egy picit hosszabb lett, érdemes azt is górcső alá venni!

Pókember – Irány a Pókverzum eredeti nyelvű, bővített trailer